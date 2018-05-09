ЕБРР ухудшил прогноз по ВВП России в 2018 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2018 году с 1,7% до 1,5% из-за геополитических рисков. Об этом свидетельствуют данные доклада «Региональные экономические перспективы».

Авторы доклада отметили, что темп роста экономики России в 2018 и 2019 годах останется на уровне 2017-го — около 1,5% «вследствие низкой инвестиционной активности и стабилизации или небольшого снижения цен на нефть».

В конце марта глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ВВП России в 2018 году может увеличиться темпами на уровне около 2%.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что росту ВВП России будет способствовать эффективная кредитно-денежная политика ЦБ, направленная на стабилизацию инфляции.