ЕБРР ухудшил прогноз по ВВП России в 2018 году

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2018 году с 1,7% до 1,5% из-за геополитических рисков. Об этом свидетельствуют данные доклада «Региональные экономические перспективы».
ЕБРР ухудшил прогноз по ВВП России в 2018 году
  • РИА Новости

Авторы доклада отметили, что темп роста экономики России в 2018 и 2019 годах останется на уровне 2017-го — около 1,5% «вследствие низкой инвестиционной активности и стабилизации или небольшого снижения цен на нефть».

В конце марта глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ВВП России в 2018 году может увеличиться темпами на уровне около 2%.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что росту ВВП России будет способствовать эффективная кредитно-денежная политика ЦБ, направленная на стабилизацию инфляции.

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