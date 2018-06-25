Корабли Балтийского флота выполнили учебно-боевые задачи в Северном море

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Группа кораблей Балтийского флота отработала ряд учебно-боевых задач во время дальнего похода в Северное море.
Корабли Балтийского флота выполнили учебно-боевые задачи в Северном море
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Как сообщает телеканал «Звезда», в учениях приняли участие корветы «Бойкий», «Стойкий», средний морской танкер «Кола» и морской буксир «Конецкий».

Российские моряки провели тренировки по противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороне, отработали задачи организации связи и плавания в составе ордера.

В учениях также принимали участие морские пехотинцы из подразделений антитеррора. Они отрабатывали задачи по обеспечению безопасности кораблей во время их стоянки на рейде.

Как сообщается, основными целями похода были обозначение военно-морского присутствия и демонстрация флага в Северной Атлантике.

Ранее ФАН сообщало, что российские комплексы «Бал» и «Берег» потопили корабли условного противника в Чёрном море.

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