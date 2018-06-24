Главком ВМФ рассказал о перспективах развития отечественного военного флота

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Главком ВМФ, адмирал Владимир Королёв рассказал о перспективах развития отечественного военного флота, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«Сегодня перспектива развития ВМФ России осязаема и конкретна. Это дальнейшее оснащение сил флота носителями высокоточного оружия и увеличение процентной составляющей этих носителей в составе группировок флота в дальней морской зоне», — заявил он.

Среди перспективных задач флота — поэтапный переход к строительству кораблей крупного водоизмещения, к проектированию и созданию подлодок пятого поколения, не имеющих равных по скрытности и боевым возможностям.

Королёв также отметил высокую интенсивность боевой учёбы флота в открытом море — наплаванность одних только подводных лодок и надводных кораблей с января по июнь составила около 7 тыс. суток, выполнено более 1,5 тыс. боевых упражнений.

До конца года предстоит выполнить ещё по меньшей мере 2,5 тыс. упражнений и принять участие в 150 учениях различного формата.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что новый малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» выполнил учебно-боевые задачи в Чёрном море.

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