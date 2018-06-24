Более миллиона человек приняли участие в празднике «Алые паруса» в Петербурге

В 2018 году примерно 1,2 млн человек посетили праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, сообщил начальник пресс-службы губернатора города Андрей Кибитов.

«По уточнённой информации, общее число петербуржцев и гостей города, принявших участие в «Алых парусах» в 2018 году, составило 1,2 млн», — написал он в Twitter.

По уточнённый информации общее число Петербуржцев и гостей города,принявших участие в Алых парусах 2018 г. составило 1 млн. 200 000 тыс.человек.Охрану безопасности и общественного порядка осуществлял специальный наряд полиции в количестве 2250 человек. pic.twitter.com/cNSJ9ir4Uo — Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 24 июня 2018 г.

По его словам, безопасность на мероприятии обеспечивал «специальный наряд полиции в количестве 2,25 тыс. человек».

Ранее сообщалось, что в празднике «Алые паруса» приняли участие более 45 тыс. выпускников.