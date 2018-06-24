Более миллиона человек приняли участие в празднике «Алые паруса» в Петербурге

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В 2018 году примерно 1,2 млн человек посетили праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, сообщил начальник пресс-службы губернатора города Андрей Кибитов.
Более миллиона человек приняли участие в празднике «Алые паруса» в Петербурге
  • РИА Новости

«По уточнённой информации, общее число петербуржцев и гостей города, принявших участие в «Алых парусах» в 2018 году, составило 1,2 млн», — написал он в Twitter.

По его словам, безопасность на мероприятии обеспечивал «специальный наряд полиции в количестве 2,25 тыс. человек». 

Ранее сообщалось, что в празднике «Алые паруса» приняли участие более 45 тыс. выпускников.

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