Более миллиона человек приняли участие в празднике «Алые паруса» в Петербурге
- РИА Новости
«По уточнённой информации, общее число петербуржцев и гостей города, принявших участие в «Алых парусах» в 2018 году, составило 1,2 млн», — написал он в Twitter.
По уточнённый информации общее число Петербуржцев и гостей города,принявших участие в Алых парусах 2018 г. составило 1 млн. 200 000 тыс.человек.Охрану безопасности и общественного порядка осуществлял специальный наряд полиции в количестве 2250 человек. pic.twitter.com/cNSJ9ir4Uo— Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 24 июня 2018 г.
По его словам, безопасность на мероприятии обеспечивал «специальный наряд полиции в количестве 2,25 тыс. человек».
Ранее сообщалось, что в празднике «Алые паруса» приняли участие более 45 тыс. выпускников.