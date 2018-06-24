Президент Татарстана поручил проверить продукцию под маркой «халяль»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил проверить продукцию под маркой «халяль» на соответствие требованиям производства.
Президент Татарстана поручил проверить продукцию под маркой «халяль»
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Как отметил Минниханов, халяль — это в первую очередь продукция, сделанная в соответствии с мусульманскими традициями, не содержащая недопустимых компонентов.

Ранее эксперт по продуктам питания, бывший руководитель АНО «Союзэкспертиза» Марина Циренина в беседе с Nation News прокомментировала исследование Роскачества, согласно которому нарушения требований законодательства выявлены в 37% продукции.

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