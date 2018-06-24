Президент Татарстана поручил проверить продукцию под маркой «халяль»

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил проверить продукцию под маркой «халяль» на соответствие требованиям производства.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Как отметил Минниханов, халяль — это в первую очередь продукция, сделанная в соответствии с мусульманскими традициями, не содержащая недопустимых компонентов.

Ранее эксперт по продуктам питания, бывший руководитель АНО «Союзэкспертиза» Марина Циренина в беседе с Nation News прокомментировала исследование Роскачества, согласно которому нарушения требований законодательства выявлены в 37% продукции.