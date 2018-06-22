В Крыму посоветовали туристам не брать на отдых детей до одного года

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Главный внештатный специалист Минздрава Крыма по инфекционным болезням у детей Людмила Прокудина посоветовала туристам не брать на отдых детей до одного года, сообщает «Крыминформ».
В Крыму посоветовали туристам не брать на отдых детей до одного года
  • © Serguei Fomine
  • globallookpress.com

«Море для ребёнка разрешено только после года. До года возить детей маленьких категорически запрещено», — заявила она.

По её словам, маленькому ребёнку тяжело даже психологически. Кроме того, очень сложно соблюсти элементарные правила ухода за малышом.

Как полагает Прокудина, жаркое крымское лето в этом году детям переносить трудно, причём касается это не только самых маленьких.

«Детям целый день на море нельзя. Это должно быть раннее утро, от 07:00 до 11:00, или уже вечером — после 17:00. Два-три часа пребывания на море — этого достаточно для ребёнка», — пояснила она.

Прокудина также сказала, что кормить ребёнка нужно не на пляже, максимум с собой необходима питьевая вода.

Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что в Челябинской области в 2018 году планируется открыть более 800 летних лагерей.

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