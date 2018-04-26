В Челябинской области в 2018 году планируется открыть более 800 летних лагерей
Как отметил губернатор Борис Дубровский, вопрос о детском оздоровительном отдыхе является крайне важным и требует пристального внимания, особенно в сфере безопасности.
«Мы должны детально подготовиться к летней кампании, не упуская ни одного аспекта, все риски должны быть минимизированы, а персонал, работающий с детьми, должен соответствовать требованиям и быть подготовленным к работе в чрезвычайной ситуации», — сообщил глава региона.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что детские лагеря и санатории в Удмуртии обязали получить санэпидзаключения.