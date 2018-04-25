Детские лагеря и санатории в Удмуртии обязали получить санэпидзаключения

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Детские лагеря и санатории Удмуртии обязали получить санэпидзаключения от регионального Роспотребнадзора к началу летнего оздоровительного сезона, сообщает интернет-издание «Сусанин».

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения республики Людмила Гузнищева.

Без такого заключения лагерь не сможет открыться. В документе, в частности, должны быть указаны площади помещений и соответствие пищеблоков и медблоков нормам.

По словам замминистра, теперь во время отдыха каждой партии надзорные органы станут проводить в лагерях проверки.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор выясняет причину массового отравления школьников на Урале.

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