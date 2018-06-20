Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в жилом доме Челябинска
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«В дневное время 20 июня 2018 года в квартире одного из домов Металлургического района областного центра произошло возгорание бытового газа», — сообщается на сайте СК.
По данным следственных органов, в результате возгорания женщина и её 10-летний сын получили обширные ожоги тела и были доставлены в больницу.
«По данному факту возбуждено уголовное дело («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»)», — говорится в заявлении ведомства.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее URA.RU писало, что в доме в Екатеринбурге произошёл пожар, который, как предполагается, стал следствием хлопка газа.