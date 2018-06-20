Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в жилом доме Челябинска

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва бытового газа в жилом доме в Челябинске, в результате которого два человека получили тяжёлые травмы.

«В дневное время 20 июня 2018 года в квартире одного из домов Металлургического района областного центра произошло возгорание бытового газа», — сообщается на сайте СК.

По данным следственных органов, в результате возгорания женщина и её 10-летний сын получили обширные ожоги тела и были доставлены в больницу.

«По данному факту возбуждено уголовное дело («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»)», — говорится в заявлении ведомства.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее URA.RU писало, что в доме в Екатеринбурге произошёл пожар, который, как предполагается, стал следствием хлопка газа.