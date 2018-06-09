СК возбудил дело после гибели мужчины при взрыве газа в Хабаровском крае

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины 1929 года рождения в пятиэтажном жилом доме в посёлке Октябрьский Хабаровского края. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.

Отмечается, что ещё один мужчина 1955 года рождения был доставлен в больницу с ожогами.

«Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в квартире произошёл взрыв бытового газа. На месте ЧП работают следователи, сотрудники МЧС и полиции.

К месту происшествия из Хабаровска вылетела усиленная следственно-оперативная группа.

Ранее стало известно, что в Хабаровском крае в результате хлопка газа в доме один мужчина погиб и ещё один пострадал.