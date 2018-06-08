Источник: один человек погиб в результате хлопка газа в доме в Хабаровском крае

Один человек погиб и ещё один пострадал при хлопке газа в жилом доме в Хабаровском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В результате хлопка газовоздушной смеси в пятиэтажке в посёлке Октябрьском в Хабаровском крае погиб один человек, ещё один пострадал», — сказал источник.

По его словам, на втором этаже произошло возгорание.

«Выбиты остекление в трёх квартирах и межкомнатные перегородки в квартире, где произошёл хлопок», — добавил он.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге произошёл пожар в доме, который, как предполагается, последовал после хлопка газа.