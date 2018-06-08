Источник: один человек погиб в результате хлопка газа в доме в Хабаровском крае
- РИА Новости
«В результате хлопка газовоздушной смеси в пятиэтажке в посёлке Октябрьском в Хабаровском крае погиб один человек, ещё один пострадал», — сказал источник.
По его словам, на втором этаже произошло возгорание.
«Выбиты остекление в трёх квартирах и межкомнатные перегородки в квартире, где произошёл хлопок», — добавил он.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге произошёл пожар в доме, который, как предполагается, последовал после хлопка газа.