Источник: один человек погиб в результате хлопка газа в доме в Хабаровском крае

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Один человек погиб и ещё один пострадал при хлопке газа в жилом доме в Хабаровском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Источник: один человек погиб в результате хлопка газа в доме в Хабаровском крае
  • РИА Новости

«В результате хлопка газовоздушной смеси в пятиэтажке в посёлке Октябрьском в Хабаровском крае погиб один человек, ещё один пострадал», — сказал источник.

По его словам, на втором этаже произошло возгорание.

«Выбиты остекление в трёх квартирах и межкомнатные перегородки в квартире, где произошёл хлопок», — добавил он.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге произошёл пожар в доме, который, как предполагается, последовал после хлопка газа.

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