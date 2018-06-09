В Хабаровском крае после взрыва газа объявили режим ЧС на территории района

В Хабаровском крае в Ванинском районе объявили режим ЧС после взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в посёлке Октябрьский.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя администрации района.

«Сегодня состоялось заседание комиссии по ЧС, на котором принято решение ввести режим ЧС на территории всего Ванинского района», — отметил он.

Ранее в Хабаровском крае в посёлке Октябрьский произошёл взрыв газа в квартире многоэтажного жилого дома.

В результате произошедшего один человек погиб и двое пострадали. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело.