Глава новгородского Роспотребнадзора задержан по делу о взятке

Следственные органы СК России по Новгородской области задержали руководителя Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека в Новгородской области. Ему предъявлены обвинения в получении крупной взятки.

Об этом сообщается на сайте СК России.

«По версии следствия, обвиняемый в 2018 году получил от директора ООО «Белгранкорм» взятку в крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе», — говорится в заявлении СК.

Размер взятки составил 496 тыс. рублей. Незаконное вознаграждение было оформлено в виде оказания услуг за счёт организации.

В настоящее время оба фигуранта дела задержаны, в их отношении возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки» и «Дача взятки». Суд решает вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее СК сообщал о завершении следственных действий по делу экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова.