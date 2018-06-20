Глава новгородского Роспотребнадзора задержан по делу о взятке

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Следственные органы СК России по Новгородской области задержали руководителя Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека в Новгородской области. Ему предъявлены обвинения в получении крупной взятки.
Глава новгородского Роспотребнадзора задержан по делу о взятке
  • © Следственный Комитет Российской Федерации
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте СК России.

«По версии следствия, обвиняемый в 2018 году получил от директора ООО «Белгранкорм» взятку в крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе», — говорится в заявлении СК.

Размер взятки составил 496 тыс. рублей. Незаконное вознаграждение было оформлено в виде оказания услуг за счёт организации. 

В настоящее время оба фигуранта дела задержаны, в их отношении возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки» и «Дача взятки». Суд решает вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее СК сообщал о завершении следственных действий по делу экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова. 

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