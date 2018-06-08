СК завершил следственные действия по делу экс-главы Марий Эл

Короткая ссылка
Следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова завершены. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета, поступившем в распоряжение RT.
СК завершил следственные действия по делу экс-главы Марий Эл
  • © Nikolay Titov
  • globallookpress.com

«По данным следствия, Маркелов, занимая указанную должность, получил через доверенное лицо Кожанову от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса», — говорится в сообщении.

Кроме того, ему вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

Также сообщается, что, по данным следствия, экс-министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ираида Долгушева предоставляла заведомо ложную информацию от ведомства в интересах Криваша.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест Маркелова до 13 июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить