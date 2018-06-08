СК завершил следственные действия по делу экс-главы Марий Эл

Следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова завершены. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета, поступившем в распоряжение RT.

«По данным следствия, Маркелов, занимая указанную должность, получил через доверенное лицо Кожанову от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса», — говорится в сообщении.

Кроме того, ему вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

Также сообщается, что, по данным следствия, экс-министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ираида Долгушева предоставляла заведомо ложную информацию от ведомства в интересах Криваша.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест Маркелова до 13 июля.