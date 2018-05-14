В СК сообщили о задержании мэра города Миасс за превышение полномочий
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Возбуждено уголовное дело в отношении главы Миасского городского округа Геннадия Васькова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй УК России «Превышение должностных полномочий»... Подозреваемый
задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения», — указывается в заявлении.
По данным следствия, в 2017 году Васьков, превышая должностные полномочия, дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости торгового помещения для размещения детского сада.
Ранее комиссия по помилованию решила сократить тюремный срок экс-мэру Ярославля Евгению Урлашову, осуждённому за коррупцию, с 12,5 года до девяти лет.