В СК сообщили о задержании мэра города Миасс за превышение полномочий

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Следователи заявили о задержании мэра Миасса Геннадия Васькова. Глава города, располагающегося в Челябинской области, подозревается в превышении должностных полномочий.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении главы Миасского городского округа Геннадия Васькова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй УК России «Превышение должностных полномочий»... Подозреваемый
задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения», — указывается в заявлении.

По данным следствия, в 2017 году Васьков, превышая должностные полномочия, дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости торгового помещения для размещения детского сада.

Ранее комиссия по помилованию решила сократить тюремный срок экс-мэру Ярославля Евгению Урлашову, осуждённому за коррупцию, с 12,5 года до девяти лет.

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