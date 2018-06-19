В Госдуму внесли законопроект о праздновании Дня отца в России, сообщают «Известия».

Документом предлагается ввести новый праздник с 2019 года и отмечать его в последнюю субботу октября.

В пояснительной записке отмечается, что День матери в России празднуют в последнее воскресенье ноября на протяжении 20 лет.

Как заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва, мужчины тоже должны чувствовать поддержку, поскольку они обеспечивают семью и играют роль воспитателей.

Ранее сообщалось, что отчимам и мачехам в России могут разрешить общаться с детьми своих супругов после развода.