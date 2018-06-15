Отчимам и мачехам в России могут разрешить общаться с детьми своих супругов после развода

Минобрнауки готовит поправки в Семейный кодекс, согласно которым право на общение с ребёнком могут получить те, кто связан с ним не кровно, а эмоционально. Об этом сообщают «Известия».

В частности, речь идёт о новых супругах родителей, то есть отчимах или мачехах.

«Законопроектом предлагается установить, что суд разрешает спор исходя из интересов и с учётом мнения ребёнка, поэтому вправе отказать в удовлетворении требований», — рассказали в министерстве.

Кроме того, в ведомстве разрабатывают поправки в Кодекс об административных правонарушениях, о чём свидетельствует план законопроектной деятельности Минобрнауки на 2018 год.

Нынешняя редакция предусматривает ответственность за лишение ребёнка права на общение с родителями или близкими родственниками. Она предполагает штраф до 3 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения — до 5 тыс. рублей или административный арест на срок до пяти суток. Если поправки примут, то аналогичное наказание введут для тех, кто препятствует общению с фактическим воспитателем.

Ранее сообщалось, что семьям с восемью и более детьми предложили выплачивать гранты и давать машину.