Семьям с восемью и более детьми предложили выплачивать гранты и давать машину

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Павел Астахов
Семьям с восемью и более детьми предлагают выдавать ежемесячные президентские гранты в размере 70 тыс. руб. Обращение с соответствующей инициативой (есть в распоряжении RT) председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту России Владимиру Путину.
Семьям с восемью и более детьми предложили выплачивать гранты и давать машину
  • © РИА Новости

Крупнов пояснил, что семьи с восемью и более детьми нуждаются в материальной помощи больше всего. По оценке демографа, таковых в России насчитывается около шести тысяч.

«Очевидно, данные семьи, вне зависимости от трудовых подвигов родителей, не в состоянии обеспечить своим детям даже минимально равные возможности с детьми из малодетных семей и даже многодетных семей с меньшим количеством детей. Представляется целесообразным ввести в отношении данных семей институт президентских грантов для многодетных семей — установить каждой такой семье ежемесячные грантовые выплаты из средств федерального бюджета в размере 70 тыс. руб., что составит порядка 5 млрд руб. в год», — следует из обращения.

Крупнов добавил, что выплата таких грантов семьям с меньшим числом детей потребует значительно больших затрат бюджета.

В своём письме он также предлагает президенту дать установку главам регионов ставить подобные ячейки общества на персональный учёт, освободить их от оплаты услуг ЖКХ и обеспечить вместительными машинами, например, 11-местными автомобилями «Газель NEXT».

Также предлагается предоставлять таким семьям стройматериалы на постройку собственных домов на соответствующей бесплатно выделенной и оборудованной жилищной инфраструктурой земле.

В День защиты детей, 1 июня, президент России Владимир Путин вручил орден «Родительская слава» ряду российских семей.

Во время поздравления президент заверил родителей, что власти сделают всё от них зависящее, чтобы поддержать многодетные семьи.

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