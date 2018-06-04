Кредит в законе: как расширились возможности использования маткапитала
- © Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее возможность погашения кредитов из средств материнского капитала. Об этом глава правительства сообщил в ходе совещания с вице-премьерами.
«Людям нужна большая свобода в распоряжении деньгами. В этом контексте я подписал постановление правительства, которое даёт право расходовать средства материнского капитала на перекредитование в том числе ипотечных займов вне зависимости от того, когда возникла такая необходимость. То есть и до, и после рождения второго ребёнка и последующих детей», — заявил премьер-министр.
Он пояснил, что ранее маткапитал можно было использовать для рефинансирования кредитов только в том случае, если обязательства возникли до рождения второго ребёнка.
Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что в России сложилась тенденция снижения ставок по ипотеке и многие семьи выразили желание направить материнский капитал на рефинансирование кредитов, однако раньше у них такой возможности не было.
«Мы попытались оценить потенциальный объём семей, которые могут воспользоваться этим правом. Это примерно 1,9 млн семей», — рассказала Голикова.
По её словам, всего с момента начала программы материнский капитал получили 8,55 млн семей, из них 5,1 млн уже полностью использовали эти средства.
«Программа востребована, хорошо работает. Я думаю, что возможность, которую мы предоставляем семьям с учётом подписанного вами постановления, тоже окажет положительный эффект не только на демографию, но и на социальное положение семей», — подчеркнула вице-премьер.
При этом в феврале 2018 года Голикова отмечала, что материнский капитал необходимо предоставлять всем гражданам, независимо от уровня дохода, так как программа призвана решить проблему демографии, а не бедности. Минфин, в свою очередь, предлагал при дальнейшем продлении программы маткапитала сделать помощь адресной, предоставляя её только малоимущим семьям.
«Я считаю, что в сегодняшних условиях материнский капитал чрезвычайно важно предоставлять всем, независимо от дохода. И здесь, наверное, мы с Минфином расходимся. Потому что я считаю, что этот институт призван решить демографическую проблему, а не проблему бедности», — цитирует Голикову РИА Новости.
- Татьяна Голикова
- © Максим Блинов / РИА Новости
Другие инициативы
Помимо сроков предоставления кредита правительство уже обсуждало и другие возможные изменения в правилах использования маткапитала.
В частности, в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи министр труда и соцзащиты Максим Топилин отмечал, что государство пока не готово направлять средства материнского капитала на оплату работы нянь, так как рынок этих услуг в основном неофициальный.
Также в 2018 году в Госдуму были внесены два законопроекта: о праве получать маткапитал мачехам и отчимам, усыновившим двух или более детей нового супруга от предыдущих браков, и о возможности использования средств для строительства или расширения дачного дома на садовом земельном участке.
Выплаты за всех детей
Напомним, что программа материнского капитала была принята 1 января 2007 года. В декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о её продлении до 31 декабря 2021 года.
Тогда же президент подписал закон о ежемесячных выплатах семьям при рождении первого и второго ребёнка. Сумма выплаты привязывается к прожиточному минимуму детей за второй квартал предыдущего года. Родители могут рассчитывать на получение пособия до достижения ребёнком полутора лет.
При этом субсидии будут выплачиваться только родителям с низким уровнем дохода, который не должен превышать прожиточный минимум трудоспособного населения региона более чем в полтора раза.
Как сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко, в первые два месяца действия программы новую выплату на первенца назначили 23,8 тыс. семей, а всего за ней обратились 31 603 человека.
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