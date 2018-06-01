Путин вручил многодетным отцам и матерям ордена «Родительская слава»

В Большом Кремлёвском дворце прошла торжественная церемония вручения орденов «Родительская слава», учреждённого в 2008 году. Президент России Владимир Путин наградил родителей, которые воспитывают семерых и более детей. В этом году ордена были вручены семьям из восьми регионов Российской Федерации. Ранее глава государства по случаю Международного дня защиты детей посетил Морозовскую детскую городскую клиническую больницу в Москве. RT вёл прямую трансляцию.