Путин вручил многодетным отцам и матерям ордена «Родительская слава»

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RT
В Большом Кремлёвском дворце прошла торжественная церемония вручения орденов «Родительская слава», учреждённого в 2008 году. Президент России Владимир Путин наградил родителей, которые воспитывают семерых и более детей. В этом году ордена были вручены семьям из восьми регионов Российской Федерации. Ранее глава государства по случаю Международного дня защиты детей посетил Морозовскую детскую городскую клиническую больницу в Москве. RT вёл прямую трансляцию.

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