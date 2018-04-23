Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ выплаты в связи с рождением ребёнка

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Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребёнка.
Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ выплаты в связи с рождением ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на сайте garant.ru. Отмечается, что закон вступает в силу 23 апреля.

С 1 января 2018 года в России введены ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка и ежемесячные выплаты из средств материнского капитала в связи с рождением или усыновлением второго ребёнка.

В конце декабря 2017 года президент России Владимир Путин подписал принятый Госдумой закон о ежемесячных выплатах семьям при рождении первенца и второго ребёнка. 

Ранее, как сообщала «Газета.Ru», первый заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко заявил, что новую выплату на первенца назначили 23,8 тыс. семей.

В июне 2017 года депутат заксобрания Санкт-Петербурга Владимир Петров выступил с инициативой освободить родителей от уплаты НДФЛ в течение года после рождения или усыновления ребёнка.

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