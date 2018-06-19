Большой десантный корабль «Иван Грен» передадут флоту 20 июня

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Торжественная церемония поднятия флага на большом десантном корабле «Иван Грен» пройдёт 20 июня на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», передаёт телеканал «Звезда» со ссылкой на сообщение предприятия.
Большой десантный корабль «Иван Грен» передадут флоту 20 июня
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

Её участниками станут сотрудники завода и приглашённые гости, в том числе представители заказчика — Министерства обороны России, Объединённой судостроительной корпорации и органов власти Калининградской области.

БДК проекта 11711 относится к кораблям океанской зоны. Он предназначен для высадки десанта, перевозки военной техники и других грузов.

Ранее сообщалось, что «Иван Грен» завершил программу морских испытаний.

Также «Новый Севастополь» сообщал, что патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» провёл первые артиллерийские стрельбы в рамках плановой боевой подготовки.

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