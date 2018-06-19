Большой десантный корабль «Иван Грен» передадут флоту 20 июня
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- РИА Новости
Её участниками станут сотрудники завода и приглашённые гости, в том числе представители заказчика — Министерства обороны России, Объединённой судостроительной корпорации и органов власти Калининградской области.
БДК проекта 11711 относится к кораблям океанской зоны. Он предназначен для высадки десанта, перевозки военной техники и других грузов.
Ранее сообщалось, что «Иван Грен» завершил программу морских испытаний.
Также «Новый Севастополь» сообщал, что патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» провёл первые артиллерийские стрельбы в рамках плановой боевой подготовки.