Большой десантный корабль «Иван Грен» завершил программу морских испытаний

Короткая ссылка
Большой десантный корабль «Иван Грен» в пятницу, 4 мая, успешно завершил программу морских испытаний в Балтийском море и вернулся в акваторию Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь», передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря судоверфи Сергея Михайлова.

«В четверг, 3 мая, завершена морская часть государственных испытаний большого десантного корабля «Иван Грен». Во время морских испытаний работа систем и комплексов корабля была предъявлена государственной приёмочной комиссии Министерства обороны России», — рассказал он агентству, добавив, что в испытаниях вместе с экипажем корабля также участвовала сдаточная команда завода.

По его словам, передача корабля заказчику должна состояться до конца мая.

Большой десантный корабль «Иван Грен» разработан компанией «Невское проектно-конструкторское бюро» в рамках проекта 11711. Для этого же проекта строится ещё один корабль — «Пётр Моргунов».

Ранее сообщалось, что в Петербурге стартовали швартовые испытания атомного ледокола «Арктика».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных