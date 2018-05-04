Большой десантный корабль «Иван Грен» завершил программу морских испытаний
«В четверг, 3 мая, завершена морская часть государственных испытаний большого десантного корабля «Иван Грен». Во время морских испытаний работа систем и комплексов корабля была предъявлена государственной приёмочной комиссии Министерства обороны России», — рассказал он агентству, добавив, что в испытаниях вместе с экипажем корабля также участвовала сдаточная команда завода.
По его словам, передача корабля заказчику должна состояться до конца мая.
Большой десантный корабль «Иван Грен» разработан компанией «Невское проектно-конструкторское бюро» в рамках проекта 11711. Для этого же проекта строится ещё один корабль — «Пётр Моргунов».
Ранее сообщалось, что в Петербурге стартовали швартовые испытания атомного ледокола «Арктика».