В Петербурге стартовали швартовые испытания атомного ледокола «Арктика»

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Швартовые испытания атомного ледокола проекта 22220 «Арктика» начались на Балтийском заводе. Об этом заявили в пресс-службе завода.

«Специалисты АО «Балтийский завод» завершили достроечный этап головного ледокола проекта 22220 «Арктика». На ледоколе начались швартовые испытания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время данных испытаний будет проведена проверка качества постройки корабля, монтажа и регулировки оборудования.

«Предварительно на ледоколе опробуют под нагрузкой энергетические установки и вспомогательные механизмы. Также проверку пройдут системы и устройства жизнеобеспечения судна», — добавили в пресс-службе.

Ранее на заводе было завершено формирование надстройки ледокола.

В октябре 2017 года ФАН передавало, что ледокол «Илья Муромец» был спущен на воду в Санкт-Петербурге. 

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