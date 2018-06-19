Захарова рассказала, почему Россия демонстрирует образцы своих вооружений

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью финскому изданию Hufvudstadsbladet рассказала, почему Россия демонстрирует образцы своих вооружений.

«Теперь мы показываем всем: «Даже не думайте на нас снова нападать». После того, как мы потеряли 20 млн человек во Второй мировой войне, у нас есть право всем это демонстрировать для того, чтобы этого не повторилось», — объяснила она.

При этом Захарова подчеркнула, что российская сторона выступает за укрепление отношений со странами Запада, в том числе за развитие торговых и культурных связей.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза официально продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя.

Политолог Владимир Джаралла в беседе с ФАН прокомментировал решение ЕС.

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