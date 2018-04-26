Захарова: марафон «Песни Победы» поможет Западу понять значение 9 Мая для россиян

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Музыкальный марафон «Песни Победы» поможет жителям стран Запада понять значение Дня Победы для россиян. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: марафон «Песни Победы» поможет Западу понять значение 9 Мая для россиян
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По её словам, очень часто после торжеств, связанных с празднованием 9 Мая в России, западные газеты, в том числе европейские и восточноевропейские, пишут, что это была «очередная демонстрация российского милитаризма». 

Захарова отметила, что благодаря марафону в Европе и США поймут, как празднуют День Победы в России.

«Мы празднуем именно так: слушаем эти песни, мы их поём, мы говорим о наших предках, мы вспоминаем рассказы наших отцов, дедов — как у меня. Вот именно так, никак иначе», — приводит её слова ТАСС. 

Официальный представитель МИД добавила, что «они просто смогут понять, что это не имеет никакого отношения к милитаризму».

«Это наши эмоции, это наша история, это наша дань памяти, это наше стремление жить в мире и это то самое сообщение, которое мы хотим отправить всему миру, и главное — в будущее», — подчеркнула Захарова.

Отмечается, что в 2018 году концерт «Песни Победы» пройдёт в восьми странах.

Ранее стало известно, что праздничные мероприятия ко Дню Победы состоятся в 21 парке Москвы.

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