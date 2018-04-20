В Кремле не исключили участия Путина в акции «Бессмертный полк»

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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что участия российского лидера в акции «Бессмертный полк» в День Победы исключать нельзя. Об этом сообщает газета «Известия».

«Этого нельзя исключать», — уточнил Песков.

По данным издания, Путин уже трижды принимал участие в шествии.

9 мая 2017 года сообщалось, что президент России вышел на Красную площадь с портретом своего отца-фронтовика.

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