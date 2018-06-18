Песков заявил о необходимости дождаться окончательных очертаний пенсионной реформы

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока не будет окончательных очертаний пенсионной реформы, обращаться к президенту по этому вопросу преждевременно.

«Мы с вами не видим пока окончательных очертаний этой реформы (пенсионной. — RT), которая будет проведена, поэтому пока преждевременно обращаться к президенту», — сказал Песков в ответ на вопрос о возможном участии президента в принятии решения по пенсионной реформе.

При этом он добавил, что эта реформа будет прорабатываться экспертами правительства, курирующими министрами и вице-премьерами, после чего подключатся эксперты в Госдуме.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, почему необходимо принимать меры по повышению пенсионного возраста в России. По её словам, в стране растёт численность пенсионеров и уменьшается количество трудоспособного населения.

В ЦБ заявили, что повышение пенсионного возраста может внести вклад в ускорение темпов экономического роста.

14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал начало реформы по повышению пенсионного возраста с 2019 года. Начать переходный период планируется со следующего года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году.