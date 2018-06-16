В Совфеде объяснили необходимость законопроекта о повышении пенсионного возраста

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала в беседе с RT, почему необходимо принимать меры по повышению пенсионного возраста в России.

«У нас растёт численность пенсионеров и уменьшается количество трудоспособного населения, и это самая главная причина, почему этот вопрос нужно рассматривать. Либо увеличить нагрузку на молодёжь — это недопустимо, либо предпринимать какой-то другой вариант. Вопрос требует рассмотрения и принятия решения. Мы сегодня говорим о хорошей тенденции, о том, что у нас растёт продолжительность жизни, изменились условия жизни, медицина, условия труда, экология, инфраструктура», — отметила Бибикова.

По её словам, необходимо принимать соответствующие меры, чтобы сохранить систему и обеспечивать выплаты.

«Предложение правительства растянуто на период, это не шоковое решение вопроса. Это то, что приемлемо. Закон внесли в Госдуму, решение не принимается за кулисами, данный законопроект будет направлен во все регионы, чтобы они могли посмотреть, будет широчайшее обсуждение, предложения будут те, которые обоснованны», — заключила Бибикова.

16 июня правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 — для женщин. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.