Медведев поздравил медработников России с профессиональным праздником

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев в День медицинского работника поздравил с профессиональным праздником всех, кто посвятил свою жизнь медицине.
Медведев поздравил медработников России с профессиональным праздником
  • © Mikhael Klimentyev
  • globallookpress.com

Текст поздравительного обращения опубликован на сайте правительства.

Медведев заявил, что гордится успехами российских медицинских работников, так как благодаря их труду удаётся побеждать тяжёлые болезни и обеспечивать рост продолжительности активной жизни людей.

«Каждый день вы принимаете важнейшие решения, от которых во многом зависит жизнь человека. Вы не только профессионалы высочайшей квалификации, но и люди, обладающие особыми качествами: терпением, внимательностью, умением сопереживать чужой боли», — подчеркнул Медведев.

Премьер пожелал медработникам удачи, здоровья и новых достижений, а также поблагодарил их за труд и преданность профессии.

Ранее правительство России утвердило план развития конкуренции в сфере здравоохранения.

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