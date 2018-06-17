Медведев поздравил медработников России с профессиональным праздником
- © Mikhael Klimentyev
- globallookpress.com
Текст поздравительного обращения опубликован на сайте правительства.
Медведев заявил, что гордится успехами российских медицинских работников, так как благодаря их труду удаётся побеждать тяжёлые болезни и обеспечивать рост продолжительности активной жизни людей.
«Каждый день вы принимаете важнейшие решения, от которых во многом зависит жизнь человека. Вы не только профессионалы высочайшей квалификации, но и люди, обладающие особыми качествами: терпением, внимательностью, умением сопереживать чужой боли», — подчеркнул Медведев.
Премьер пожелал медработникам удачи, здоровья и новых достижений, а также поблагодарил их за труд и преданность профессии.
Ранее правительство России утвердило план развития конкуренции в сфере здравоохранения.