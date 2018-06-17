Медведев поздравил медработников России с профессиональным праздником

Председатель правительства России Дмитрий Медведев в День медицинского работника поздравил с профессиональным праздником всех, кто посвятил свою жизнь медицине.

Текст поздравительного обращения опубликован на сайте правительства.

Медведев заявил, что гордится успехами российских медицинских работников, так как благодаря их труду удаётся побеждать тяжёлые болезни и обеспечивать рост продолжительности активной жизни людей.

«Каждый день вы принимаете важнейшие решения, от которых во многом зависит жизнь человека. Вы не только профессионалы высочайшей квалификации, но и люди, обладающие особыми качествами: терпением, внимательностью, умением сопереживать чужой боли», — подчеркнул Медведев.

Премьер пожелал медработникам удачи, здоровья и новых достижений, а также поблагодарил их за труд и преданность профессии.

Ранее правительство России утвердило план развития конкуренции в сфере здравоохранения.