Источник: два человека пострадали при падении автомобиля с моста в Москве

Короткая ссылка
Автомобиль упал с моста на востоке Москвы, два человека пострадали. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

«Легковой автомобиль упал с моста на Открытом шоссе, пострадали двое человек», — цитирует его ТАСС.

Как уточняется, в настоящее время на месте ЧП работают оперативные службы, устанавливаются причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в районе дома 5/2 по улице Ильинке водитель автомобиля-такси выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов. 

В апреле progorod43.ru сообщал, что в Кирове таксисту, сбившему двух сотрудников ДПС, грозит до семи лет тюрьмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить