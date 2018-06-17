Источник: два человека пострадали при падении автомобиля с моста в Москве

Автомобиль упал с моста на востоке Москвы, два человека пострадали. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

«Легковой автомобиль упал с моста на Открытом шоссе, пострадали двое человек», — цитирует его ТАСС.

Как уточняется, в настоящее время на месте ЧП работают оперативные службы, устанавливаются причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в районе дома 5/2 по улице Ильинке водитель автомобиля-такси выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов.

В апреле progorod43.ru сообщал, что в Кирове таксисту, сбившему двух сотрудников ДПС, грозит до семи лет тюрьмы.