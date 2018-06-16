Полиция в Москве задержала совершившего ДТП таксиста

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Московская полиция задержала водителя автомобиля-такси, который выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов, не справившись с управлением.
Полиция в Москве задержала совершившего ДТП таксиста
  • РИА Новости

«Сегодня в районе дома 5/2 по улице Ильинке водитель автомобиля-такси выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились восемь человек», — говорится в сообщении столичного ГУ МВД.

Сообщается, что водитель не справился с управлением. Таксист задержан и доставлен в участок.

Проводится проверка.

Как сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения правительства Москвы, таксист является уроженцем Киргизии. По его словам, наезд был непреднамеренным.

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