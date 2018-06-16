В МВД возбудили уголовное дело по факту ДТП с такси в центре Москвы

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По факту аварии в центре Москвы с участием такси возбуждено уголовное дело.
В МВД возбудили уголовное дело по факту ДТП с такси в центре Москвы
  • © Агенство городский новостей «Москва»

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

«Столичной полицией по факту ДТП на улице Ильинке, в результате которого пострадали 7 человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 264 УК России», — говорится в сообщении на сайте МВД.

При этом отмечается, что водитель транспортного средства задержан.

Ранее сообщалось, что в районе дома 5/2 по улице Ильинке водитель автомобиля-такси выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов. 

Также URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса.

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