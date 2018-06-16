В Госдуме прокомментировали внесение законопроекта о повышении пенсионного возраста

Заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев прокомментировал в беседе с RT внесение правительством законопроекта о повышении пенсионного возраста.

«Мы все на протяжении последних лет видим, что растёт количество пенсионеров и уменьшается число работающих. Предложение требует предметного изучения. Любой такой сложный вопрос надо рассматривать в комплексе, также нужно вернуться к обсуждению вопроса индексации пенсий работающим людям. Особенно это касается людей с инвалидностью. После внесения в Госдуму первое чтение состоится минимум через месяц, последует обсуждение не только в комитете и на пленарном заседании, думаю, будет и более широкое обсуждение — в виде общественных слушаний», — отметил Терентьев.

16 июня правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 — для женщин. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.