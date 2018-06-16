Правительству предлагают запретить бестабачные смеси для кальянов в кафе и барах при жилых домах

В России предлагают запретить использование бестабачных курительных смесей в развлекательных заведениях, которые расположены в нежилых помещениях многоквартирных домов. Соответствующее обращение Заксобрания Карелии премьер-министру Дмитрию Медведеву подготовила первый зампред парламента Ольга Шмаеник («Единая Россия»). Об этом депутат сообщила RT.

Из документа следует, что курение бестабачных смеcей через кальян становится всё более распространённым занятием среди россиян в барах и кафе.

Однако подобные организации нередко размещаются в многоквартирных домах. И их жильцам приходится вдыхать дым, который образуется при курении таких смемей. Заложниками ситуации становятся и некурящие посетители общественных заведений. Автор обращения утверждает, что токсичность кальянного дыма от бестабачных смесей равна или превышают таковую от смесей на основе табака.

Также отмечается, что потребление бестабачных смесей через кальян в общественных местах вовлекает в процесс курения подростков. При этом действующий закон никак не ограничивает использование таких изделий несовершеннолетними.

«Учитывая важность обозначенной проблемы для сохранения и укрепления здоровья населения Российской Федерации, просим Вас рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в части установления запрета на использование нетабачных курительных изделий (смесей), предназначенных для курения с использованием кальяна, в организациях общественного питания (кафе, рестораны, бары), иных организациях, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов, а также об установлении административной ответственности за их использование в указанных случаях», — говорится в проекте обращения.

В разговоре с RT Шмаеник добавила, что документ планируется рассмотреть 19 и 21 июня и в случае его поддержки Заксом — направить Медведеву до конца месяца.

В 2013 году власти России приняли «антитабачный» закон. Однако кафе, бары и другие развлекательные заведения стали предлагать услугу курения кальяна на нетабачной смеси, которая не урегулирована государством.

Ранее Министерство здравоохранения России выступило с инициативой ограничить продажу табака или запретить курение в общественных местах в Международный день без табака, который отмечается 31 мая.