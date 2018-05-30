Минздрав предложил запретить курение в общественных местах в России на один день

Министерство здравоохранения России выступило с инициативой ограничить продажу табака или запретить курение в общественных местах в Международный день без табака, который отмечается 31 мая. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Главам регионов уже передано предложение о возможности рассмотреть принятие некоторых мер, нацеленных на охрану здоровья населения.

«Это могут быть меры, предусматривающие запрет продажи табачной продукции, запрет курения в общественных местах, на улице в праздничные дни, а также другие», — рассказали в Минздраве.

В ведомстве также напомнили о пагубном влиянии табака на здоровье. Эта привычка является причиной 20% случаев смертности среди взрослых, ежегодно убивая 5,4 млн человек во всём мире.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в беседе с НСН прокомментировал действие антитабачных мер в России.