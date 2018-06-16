Белых пожаловался на отсутствие ортопедического матраса в тюремной камере
«Члены ОНК в пятницу вечером посетили в СИЗО Никиту Белых, которому 13 июня исполнилось 43 года. Это был уже второй его день рождения в СИЗО, и он пожаловался, что за время нахождения в СИЗО состояние здоровья ухудшилось, у него больная спина, а ему не выдают ортопедический матрас», — цитирует Мельникова ТАСС.
Он добавил, что в свой день рождения к Белых на краткосрочное свидание была допущена супруга, однако «поздравляла его в кабине для свиданий, через стекло».
Ранее в ОНК рассказали о намерении Белых работать в колонии библиотекарем.
В начале февраля суд приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима. Также на него наложен штраф в размере 48 млн рублей.
Экс-губернатор Кировской области был задержан в июне 2016 года. По версии следствия, в 2012—2016 годах Белых получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс.