Белых пожаловался на отсутствие ортопедического матраса в тюремной камере

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осуждённый по делу о взятке, пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы на отсутствие в камере ортопедического матраса и телевизора, об этом сообщил ответственный секретарь комиссии Иван Мельников.

«Члены ОНК в пятницу вечером посетили в СИЗО Никиту Белых, которому 13 июня исполнилось 43 года. Это был уже второй его день рождения в СИЗО, и он пожаловался, что за время нахождения в СИЗО состояние здоровья ухудшилось, у него больная спина, а ему не выдают ортопедический матрас», — цитирует Мельникова ТАСС.

Он добавил, что в свой день рождения к Белых на краткосрочное свидание была допущена супруга, однако «поздравляла его в кабине для свиданий, через стекло».

Ранее в ОНК рассказали о намерении Белых работать в колонии библиотекарем.

В начале февраля суд приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима. Также на него наложен штраф в размере 48 млн рублей.

Экс-губернатор Кировской области был задержан в июне 2016 года. По версии следствия, в 2012—2016 годах Белых получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс.