Жена Белых объяснила перенос слушаний на 10 мая
«С учётом того, что его везли очень долго (слушание задержали на два часа), подскочило давление. Простите, но давление 220 — это не норма! Врачи приехали и объяснили, что есть риск попасть в реанимацию», — цитирует kp.ru Рейферт.
Она уточнила, что слушания были перенесены на 10 мая через 15-20 минут после начала заседания.
1 февраля суд приговорил Белых, который обвиняется во взяточничестве, к восьми годам колонии строгого режима. Также на него наложен штраф в размере 48 млн рублей.