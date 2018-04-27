Жена Белых объяснила перенос слушаний на 10 мая

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Супруга экс-губернатора Кировской области Никиты Белых Екатерина Рейферт рассказала, что суд отложил рассмотрение апелляционных жалоб на приговор по просьбе самого осуждённого.

«С учётом того, что его везли очень долго (слушание задержали на два часа), подскочило давление. Простите, но давление 220 — это не норма! Врачи приехали и объяснили, что есть риск попасть в реанимацию», — цитирует kp.ru Рейферт.

Она уточнила, что слушания были перенесены на 10 мая через 15-20 минут после начала заседания.

1 февраля суд приговорил Белых, который обвиняется во взяточничестве, к восьми годам колонии строгого режима. Также на него наложен штраф в размере 48 млн рублей.

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