Суд приговорил Белых к 8 годам колонии строгого режима

Суд приговорил обвиняемого во взяточничестве экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима.

Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что по одному эпизоду взяток Белых был оправдан.

«Признать виновным, назначить Белых наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказала судья.

Также на Белых наложен штраф в 48 млн рублей.

Гособвинение просило десять лет колонии строгого режима и штраф в 100 млн рублей.

Ранее суд признал экс-губернатора виновным в получении взяток.

Белых задержали в июне 2016 года. Как сообщает следствие, в 2012—2016 годах бывший губернатор получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс.

Белых был взят с поличным в одном из ресторанов Москвы.