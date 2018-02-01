Суд приговорил Белых к 8 годам колонии строгого режима
Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что по одному эпизоду взяток Белых был оправдан.
«Признать виновным, назначить Белых наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказала судья.
Также на Белых наложен штраф в 48 млн рублей.
Гособвинение просило десять лет колонии строгого режима и штраф в 100 млн рублей.
Ранее суд признал экс-губернатора виновным в получении взяток.
Белых задержали в июне 2016 года. Как сообщает следствие, в 2012—2016 годах бывший губернатор получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс.
Белых был взят с поличным в одном из ресторанов Москвы.