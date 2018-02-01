Суд признал Белых виновным по делу о взятках

Пресненский суд Москвы признал бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых виновным в получении взяток.

«Белых совершил получение взятки в виде денег», — цитирует РИА Новости судью Татьяну Васюченко.

Как ожидается, оглашение приговора займёт несколько часов.

Экс-губернатор был задержан в июне 2016 года. По данным следствия, в 2012—2016 годах он получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс. Белых был задержан с поличным в одном из ресторанов Москвы.