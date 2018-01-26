Суд 1 февраля огласит приговор Никите Белых

Суд 1 февраля огласит приговор обвиняемому во взяточничестве экс-губернатору Кировской области Никите Белых.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора, который будет провозглашён 1 февраля в 12 часов утра», — сказала судья Пресненского суда.

24 января стало известно, что обвинение просит приговорить Белых к 10 годам колонии строгого режима.

Бывший губернатор был задержан в июне 2016 года. По данным следствия, в 2012—2016 годах он получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс. Белых был задержан с поличным в одном из ресторанов Москвы.