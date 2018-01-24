Обвинение просит приговорить Белых к 10 годам колонии строгого режима

Гособвинение просит приговорить бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к 10 годам колонии строгого режима.

Кроме того, как сообщает РИА Новости, обвинение просит дополнительно оштрафовать его на 100 млн рублей.

«Также обвинение просит назначить Белых штраф в размере 100 миллионов рублей», — заявил официальный представитель Гнепрокуратуры России Александр Куренной.

Белых был задержан в июне 2016 года. По данным следствия, в 2012—2016 годах он получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс. Он был задержан с поличным в одном из ресторанов Москвы.

В ноябре Никита Белых официально женился в следственном изоляторе. Как сообщала НСН, регистрация брака прошла быстро, без торжественной части, единственными гостями и свидетелями были сотрудники изолятора.