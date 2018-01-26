Экс-губернатор Кировской области Никита Белых попросил вынести ему оправдательный приговор.

«Прошу вынести справедливое решение и оправдать меня», — цитирует ТАСС Белых.

Ранее стало известно, что суд 1 февраля огласит приговор Никите Белых. Он был задержан в июне 2016 года. По данным следствия, в 2012—2016 годах чиновник получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс.