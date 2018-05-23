В ОНК рассказали о намерении Белых работать в колонии библиотекарем

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Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осуждённый по делу о взятке, надеется, что по прибытии в колонию сможет получить должность местного библиотекаря. Об этом сообщила заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
В ОНК рассказали о намерении Белых работать в колонии библиотекарем
  • РИА Новости

«Он говорит, что смог бы организовать работу библиотеки колонии на принципиально ином уровне», — цитирует её РИА Новости.

По словам правозащитницы, Белых переживает из-за процедуры этапирования в колонию.

«Мы обещаем Никите Юрьевичу ходатайствовать в ФСИН о выделении медика для сопровождения и о подборе короткого маршрута до колонии», — добавила Меркачева.

В начале февраля суд приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима. Также на него наложен штраф в размере 48 млн рублей.

Экс-губернатор Кировской области был задержан в июне 2016 года. По версии следствия, в 2012—2016 годах Белых получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс.

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