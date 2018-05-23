В ОНК рассказали о намерении Белых работать в колонии библиотекарем
- РИА Новости
«Он говорит, что смог бы организовать работу библиотеки колонии на принципиально ином уровне», — цитирует её РИА Новости.
По словам правозащитницы, Белых переживает из-за процедуры этапирования в колонию.
«Мы обещаем Никите Юрьевичу ходатайствовать в ФСИН о выделении медика для сопровождения и о подборе короткого маршрута до колонии», — добавила Меркачева.
В начале февраля суд приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима. Также на него наложен штраф в размере 48 млн рублей.
Экс-губернатор Кировской области был задержан в июне 2016 года. По версии следствия, в 2012—2016 годах Белых получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс.