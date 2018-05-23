В ОНК рассказали о намерении Белых работать в колонии библиотекарем

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осуждённый по делу о взятке, надеется, что по прибытии в колонию сможет получить должность местного библиотекаря. Об этом сообщила заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

«Он говорит, что смог бы организовать работу библиотеки колонии на принципиально ином уровне», — цитирует её РИА Новости.

По словам правозащитницы, Белых переживает из-за процедуры этапирования в колонию.

«Мы обещаем Никите Юрьевичу ходатайствовать в ФСИН о выделении медика для сопровождения и о подборе короткого маршрута до колонии», — добавила Меркачева.

В начале февраля суд приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима. Также на него наложен штраф в размере 48 млн рублей.

Экс-губернатор Кировской области был задержан в июне 2016 года. По версии следствия, в 2012—2016 годах Белых получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс.