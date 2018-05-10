Суд убрал из приговора Белых запрет работать чиновником

Мосгорсуд признал законным приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых.

При этом, как сообщает РИА Новости, суд убрал из приговора запрет на работу чиновником после освобождения.

В начале февраля суд приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима. Также на него наложен штраф в размере 48 млн рублей.

Он был задержан в июне 2016 года. Как сообщает следствие, в 2012—2016 годах экс-губернатор получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс.