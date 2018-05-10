Суд убрал из приговора Белых запрет работать чиновником
- Никита Белых
- © Агентство городских новостей «Москва»
При этом, как сообщает РИА Новости, суд убрал из приговора запрет на работу чиновником после освобождения.
В начале февраля суд приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима. Также на него наложен штраф в размере 48 млн рублей.
Он был задержан в июне 2016 года. Как сообщает следствие, в 2012—2016 годах экс-губернатор получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс.