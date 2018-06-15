В Росстате сообщили о замедлении роста цен на топливо

Цены на бензин и дизельное топливо в России на неделе с 5 по 9 июня резко замедлили свой рост. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 0,1%», — говорится в сообщении.

При этом на неделе с 29 мая по 4 июня цены росли на 1,4%.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что выводы из ситуации с ростом цен на топливо сделаны.

13 июня в Министерстве энергетики России отметили, что цены на топливо в стране стабилизировались.

В кабмине ранее также исключили возможность роста цен на бензин до 100 рублей.