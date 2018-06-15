В Росстате сообщили о замедлении роста цен на топливо
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«Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 0,1%», — говорится в сообщении.
При этом на неделе с 29 мая по 4 июня цены росли на 1,4%.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что выводы из ситуации с ростом цен на топливо сделаны.
13 июня в Министерстве энергетики России отметили, что цены на топливо в стране стабилизировались.
В кабмине ранее также исключили возможность роста цен на бензин до 100 рублей.