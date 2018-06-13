Новак заявил, что цены на топливо в целом стабилизировались

Министр энергетики России Александр Новак отметил стабилизацию цен на топливо в целом по стране.

Он также уточнил, что в ряде регионов продолжается небольшой рост его стоимости.

«Мы видим, ситуация стабильная, особенно в последние дни. Наблюдается стабилизация цен на автозаправочных станциях на уровне 30 мая, хотя согласен, что по отдельным регионам есть небольшие отклонения, небольшой рост», — цитирует ТАСС Новака.

Ранее сообщалось, что цены на бензин на автозаправочных станциях Москвы показали снижение впервые с конца марта — в среднем на 7—8 копеек за период с 4 по 9 июня.

7 июня Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилила контроль за ценами на бензин в регионах, а также возбудила несколько антимонопольных дел.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН рассказал о причинах подорожания бензина в России.