Бензин в Москве за неделю подешевел на 7—8 копеек

Цены на бензин на столичных автозаправочных станциях показали снижение впервые с конца марта, уменьшившись за период с 4 по 9 июня в среднем на 7—8 копеек. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Согласно приведённой информации, стоимость литра бензина АИ-92 снизилась на 7 копеек, составив 42,52 рубля за литр. Бензин АИ-95 подешевел на 8 копеек — до 45,83 рубля за литр.

Средневзвешенные цены на дизельное топливо снизились на 5 копеек и составили 44,35 рубля за литр, сообщили в МТА.

Ранее опрос показал, что более 80% россиян отмечают подорожание бензина за последние несколько месяцев.

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с ростом цен на топливо недопустима. По его словам, она стала результатом неточного регулирования в сфере энергетики.