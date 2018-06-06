Опрос: почти половина россиян винят в росте цен на бензин нефтяные компании

Большинство россиян (84%) отмечают подорожание бензина за последние несколько месяцев, при этом 64% говорят о значительном росте цен. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным исследования, среди автовладельцев, лично управляющих автомобилем, серьёзный рост цен заметили 79%.

«Мнения по вопросу об ответственности за рост цен на бензин разделились: так, 46% граждан считают главными виновниками нефтяные компании, а 40% возлагают ответственность на правительство», — говорится в материалах ВЦИОМ.

Владельцы автозаправочных станций занимают в этом «антирейтинге» третье место (19%).

83% респондентов прогнозируют ухудшение своего материального положения из-за роста цен на топливо, при этом 43% говорят о существенном ухудшении положения, а 40% — о незначительном.

Ранее Росстат сообщил, что розничные цены на бензин в России в мае выросли на 5,6% по сравнению с апрелем.