Опрос: почти половина россиян винят в росте цен на бензин нефтяные компании

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Большинство россиян (84%) отмечают подорожание бензина за последние несколько месяцев, при этом 64% говорят о значительном росте цен. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Опрос: почти половина россиян винят в росте цен на бензин нефтяные компании
  • © Global Look Press

Согласно данным исследования, среди автовладельцев, лично управляющих автомобилем, серьёзный рост цен заметили 79%.

«Мнения по вопросу об ответственности за рост цен на бензин разделились: так, 46% граждан считают главными виновниками нефтяные компании, а 40% возлагают ответственность на правительство», — говорится в материалах ВЦИОМ. 

Владельцы автозаправочных станций занимают в этом «антирейтинге» третье место (19%).

83% респондентов прогнозируют ухудшение своего материального положения из-за роста цен на топливо, при этом 43% говорят о существенном ухудшении положения, а 40% — о незначительном.

Ранее Росстат сообщил, что розничные цены на бензин в России в мае выросли на 5,6% по сравнению с апрелем. 

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