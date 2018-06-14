Медведев: выводы из ситуации с ростом цен на топливо сделаны

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что выводы из ситуации с ростом цен на топливо сделаны.

«Выводы из ситуации с ростом цен на топливо сделаны, и чтобы не допустить этого в будущем, предлагается ряд серьёзных новаций и соответствующих механизмов», — приводит РИА Новости слова Медведева.

Он отметил, что с 1 июня принято решение снизить акцизы на топливо.

По его словам, для компенсации доходов регионам будет изменена структура распределения акцизов между федеральным и региональными бюджетами.

Ранее зампред правительства России Дмитрий Козак назвал «апокалиптичными» прогнозы некоторых экспертов по удорожанию литра бензина до 100 рублей.